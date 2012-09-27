На учениях “Перспектива-2012” прошли боевые стрельбы

Как сообщили УНИАН в штабе восьмого армейского корпуса, учения состоялись на 240-м Центре подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Сухопутных войск.

В учениях приняли участие около 900 военнослужащих и 145 единиц военной техники.

Демонстрационные действия выполняла сводная разнородная тактическая группа военных в составе подразделений высокомобильных десантных войск, механизированных, артиллерийских подразделений, средств противовоздушной обороны. Они действовали вместе с частями специального назначения, а также подразделениями фронтовой и армейской авиации.

По легенде учений, военные при поддержке авиации и артиллерии преодолели водное препятствие, остановили условного противника на рубеже, заблокировали его и “уничтожили” на подступах к Житомиру.

Как сообщал УНИАН, в период с 18 сентября по 4 октября в Вооруженных силах Украины проходит комплекс исследовательских экспериментальных командно-штабных учений «Перспектива-2012».