Украинские города будут развивать внутренний туризм

Об этом рассказала председатель Государственного агентства туризма и курортов Украины Елена Шаповалова в интервью УНИАН.

«К примеру, министерство курортов и туризма АР Крым сейчас рекламирует свой регион в Киеве. Они это делают за деньги. Но в скором времени наше Государственное агентство будет находить возможность способствовать обмену социальной рекламой между городами и областями. Это даст возможность украинцам узнать о других регионах страны и посетить их», - отметила Е.Шаповалова.

По ее словам, после чемпионата Евро-2012 Львов ощутил волну въездного туризма – в августе текущего года количество иностранных туристов увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«После Евро-2012 иностранные туристы вернулись во Львов с друзьями и семьями. Думаю этот «эффект сарафанного радио» мы будем испытывать еще долго. Оживился Харьков, Донецк. Они поняли, что им нужно ориентироваться на событийный туризм, использовать инфраструктурные возможности Евро-2012 для проведения конференций, форумов», - отметила Е.Шаповалова.

Также председатель Государственного агентства туризма и курортов Украины сообщила, что сейчас ведется работа над разработкой целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на 2012-2013 годы. Этот документ должен способствовать популяризации внутренних направлений в Украине. Программа будет предусматривать льготные возможности ведения бизнеса для туроператоров, кроме того, государство предоставит им возможность принимать участие в международных и внутренних выставках.

В рамках празднования Дня туризма в Украине в Киеве состоялось заседание с участием региональных представителей отрасли, на котором обсудили состояние и перспектив туризма и курортов в Украине.

После официальной части лучших работников сферы курортов и туризма и победителей всеукраинских конкурсов поощрили ведомственными наградами.

Справка УНИАН. День туризма отмечается в Украине 27 сентября (ежегодно с 1998 года). В этот день также отмечается Всемирный день туризма, основанный Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации (UNWTO) в 1979 году.