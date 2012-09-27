Узбекистан скоро может стать членом ЗСТ СНГ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

«Сегодня мне стало известно, что согласованы условия присоединения к договору Узбекистана. Нам предстоит сегодня обсудить этот документ. Таким образом формируется полномасштабная зона свободной торговли, долгожданная. Надо сказать, что мы над ней работали больше 20 лет, и, наконец, она приобретает законченные формы», - сказал Н.Азаров.