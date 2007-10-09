Родные погибшего в Таллине полтавчанина ждут результатов ДНК-анализа

Родственники погибшего советского воина, выходца из Украины Степана Хапикало прибыли в Эстонскую Республику для сдачи контрольного анализа ДНК с целью подтверждения родственных связей с погибшим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

Сегодня родственники воина сдадут контрольный анализ ДНК, результаты которого будут известны уже завтра, 10 октября.

“Украинская сторона уверена в том, что результаты контрольного анализа подтвердят семейные связи упомянутых лиц со Степаном Хапикало, ведь предыдущий анализ подтвердил семейные связи”, - сказал А.ДЕЩИЦЯ, отметив, что проведение подобной экспертизы осуществляется по требованию эстонского законодательства.

После получения результатов контрольного анализа ДНК останки С.Хапикало будут переданы родственникам, которые при содействии МИД и Посольства Украины в Эстонии смогут переправить их в Украину для перезахоронения на Аллее Славы в городе Полтава.

Старший сержант 152-й танковой гвардейской бригады Степан Хапикало умер от ранения через 5 дней после освобождения Таллина от гитлеровцев и был похоронен на холме Тынисмяги в г. Таллинн.

26 апреля 2007 г. эстонские власти начала работы по эксгумации останков советских воинов, похороненных на холме Тынисмяги, а в ночь на 27 апреля демонтировала памятник Воину-освободителю и затем перенесла Бронзового солдата на Таллиннское военное кладбище.