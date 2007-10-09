Родные погибшего в Таллине полтавчанина ждут результатов ДНК-анализа
Степана Хапикало перезахоронят на Аллее Славы
Родственники погибшего советского воина, выходца из Украины Степана Хапикало прибыли в Эстонскую Республику для сдачи контрольного анализа ДНК с целью подтверждения родственных связей с погибшим.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.
Сегодня родственники воина сдадут контрольный анализ ДНК, результаты которого будут известны уже завтра, 10 октября.
“Украинская сторона уверена в том, что результаты контрольного анализа подтвердят семейные связи упомянутых лиц со Степаном Хапикало, ведь предыдущий анализ подтвердил семейные связи”, - сказал А.ДЕЩИЦЯ, отметив, что проведение подобной экспертизы осуществляется по требованию эстонского законодательства.
После получения результатов контрольного анализа ДНК останки С.Хапикало будут переданы родственникам, которые при содействии МИД и Посольства Украины в Эстонии смогут переправить их в Украину для перезахоронения на Аллее Славы в городе Полтава.
Старший сержант 152-й танковой гвардейской бригады Степан Хапикало умер от ранения через 5 дней после освобождения Таллина от гитлеровцев и был похоронен на холме Тынисмяги в г. Таллинн.
26 апреля 2007 г. эстонские власти начала работы по эксгумации останков советских воинов, похороненных на холме Тынисмяги, а в ночь на 27 апреля демонтировала памятник Воину-освободителю и затем перенесла Бронзового солдата на Таллиннское военное кладбище.