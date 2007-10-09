Ни при каких обстоятельствах цены на хлеб в Киеве не повысятся

Цены на хлеб в Киеве повышаться не будут ни при каких обстоятельствах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сегодня заявил журналистам мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Несмотря на политическую нестабильность, мы сегодня с уверенностью можем утверждать, что цена на хлеб в столице является самой низкой в Украине. Мы знаем, что после того как 30 сентября состоялись выборы в Верховную Раду, в стране начали повышаться цены на хлеб. Оставим это на совести региональных руководителей», - заметил мэр столицы.

«В то же время Киевская городская государственная администрация внимательно следит за ситуацией на рынке и не позволит повышать цены на такой социально важный для всех киевлян продукт, как хлеб», - заверил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также добавил, что, по данным объединения “Укрхлебпром”, цена на батон в Киеве составляет 1,4 грн., тогда как средняя цена на него по Украине - 1,77 грн. Такая же ситуация и с ”Украинским” хлебом: в Киеве он стоит 1,82 грн., а средняя цена по Украине – 1,99 грн.

«Киевская власть еще в начале августа зафиксировала верхнюю границу стоимости хлеба в столице и не допустит, чтобы киевляне покупали его дороже, чем обосновано экономическими факторами», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.