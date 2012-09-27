Нацбанк увеличил объемы золота в резервах

Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом номинальная стоимость золота в резервах Нацбанка в марте увеличилась до 1,860 млрд долл. с 1,714 млрд долл.

Удельный вес золота в резервах за прошлый месяц вырос до 6,2% с 5,7%.

Как сообщал УНИАН, объем международных резервов в августе сократился на 0,3%, или на 80,59 млн долл. – до 30,001 млн долл. (в эквиваленте).