Подросток, месяц назад угнавший 5 машин, сбежал, раскрыв наручники...

Из Полтавской городской инфекционной больницы сегодня ночью совершил побег 17-летний заключенный, обвиняемый в угоне 5 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Полтавского областного управления Госдепартамента по выполнению наказаний полковник Николай ИСАЕВ.

По его словам, заключенный находился в реанимации под охраной троих конвоиров. «Врачи их в палату не пускали. Они стояли за дверью. У него было тяжелое состояние – отек головного мозга вследствие острого менингита. Его перевели из СИЗО в больницу накануне 8 октября из-за начавшегося обморока и судорог», - рассказал Н.ИСАЕВ.

Заключенному пациенту врачи ввели обезбаливающее, после чего он сумел раскрыть наручники, через окно спустился по водосточной трубе со второго этажа реанимационного отделения и скрылся.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Полтавской области был задержан 17-летний юноша, который за трое суток угнал 5 автомобилей и еще 8 пытался угнать.