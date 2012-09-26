В Фастове из банкомата украли 400 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня в дежурную часть милиции Фастова поступило сообщение от уборщицы парикмахерской. Женщина сообщила, что кто-то повредил замки на входной двери и банкомате, который находится в помещении парикмахерской. Как выяснилось позже, из банкомата похитили 393 тыс. грн.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая собрала вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.

При этом в ГУМВД отметили, что руководство отделения «Укрсиббанка», которому принадлежит уже опустошенный банкомат, неоднократно было предупреждено работниками государственной службы охраны киевской областной милиции о необходимости улучшения технического оснащения – сигнализация, видеонаблюдение и т.д. Однако представители банка этот совет проигнорировали. «Как результат - подобный случай в этом месте происходит уже не первый раз», - говорится в сообщении.