«Мечел» продает Донецкий электрометаллургический завод

Как сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте «Мечела», соответствующее решение было принято Советом директоров компании 21 сентября.

Согласно пресс-релизу, по результатам представленного менеджментом анализа активов ОАО «Мечел» Совет директоров единогласно одобрил реализацию следующих активов Группы как не соответствующих новой стратегии развития: предприятия Восточно-Европейского металлургического дивизиона «Мечел», Частное акционерное общество «Донецкий Электрометаллургический Завод» (Украина), Инвикта Мёрчант Бар Лимитед (Великобритания), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-Сервис Глобал» (за исключением ООО «Мечел-Сервис» (Россия)), ТОО «Восход Хром» (Казахстан), ТОО «Восход Oriel» (Казахстан), ООО «Тихвинский ферросплавный завод» (Россия), ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Россия), ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Россия), ТЭЦ «Топлофикация Русе» (Болгария).

С целью ускорения реализации приоритетного проекта горнодобывающего дивизиона – освоения Эльгинского угольного месторождения – Совет директоров также рекомендовал оценить возможность продажи стратегическому партнеру миноритарного пакета акций ОАО «Мечел-Майнинг» (в размере не более 25%).

Генеральный директор ОАО «Мечел» Евгений Михель так прокомментировал решения Совета директоров: «Мы сделали важный практический шаг в рамках реализации обновленной стратегии Группы. Решения Совета директоров полностью соответствуют заявленному «Мечелом» курсу на повышение операционной эффективности, развитие наиболее перспективных с точки зрения альтернативных издержек инвестиционных проектов и позволят нам сконцентрироваться на приоритетных направлениях бизнеса, работе по планомерному снижению уровня долговой нагрузки и увеличению акционерной стоимости компании».

Справка УНИАН. В декабре 2011 года российская компания «Мечел» завершила сделку по приобретению 100% пакета акций Донецкого электрометаллургического завода. Сумма сделки составила 537 млн долларов США.

Оплата акций ДЭМЗ будет осуществляться с рассрочкой платежа сроком на 7 лет.