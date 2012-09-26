Энергохолдинг Ахметова увеличил чистую прибыль до 2,5 миллиардов

Об этом говорится в финансовом отчете холдинга.

Консолидированная выручка ДТЭК в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 107,6% - до 38,315 млрд грн. Показатель EBITDA за этот период увеличился на 55,8% - до 7,898 млрд грн. Рентабельность по EBITDA снизилась в январе-июне 2012 года до 20,6% с 27,4% в первом полугодии 2011 года. Холдинг связывает улучшение своих ключевых финансовых показателей с приобретением новых энергокомпаний и угольных шахт, увеличением объема реализации электроэнергии и экспортных операций.

ДТЭК также сообщает, что его капитальные вложения за шесть первых месяцев 2012 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 210% - до 4,192 млрд грн.

«ДТЭК вошел в новую фазу своего развития – период качественной интеграции и модернизации новых активов. Приобретения конца 2011 - начала 2012 годов позволили нам уже сегодня существенно нарастить операционные результаты», - цитирует отчет гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

«Перед нами стоит сложная задача повышения их операционной эффективности, реформирования бизнес-процессов, значительного изменения системы и отношения работников к вопросам техники безопасности и охраны труда. Мы понимаем, что будущее нашего бизнеса напрямую зависит от качественной и продуманной модернизации и реконструкции всей цепочки производства», - заявил М.Тимченко.

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Как сообщал ранее УНИАН, в первом полугодии 2012 года ДТЭК увеличил экспорт электроэнергии на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 4,3 млрд кВт/ч.

За шесть месяцев текущего года суммарный отпуск электроэнергии вырос на 53,8% - до 25,621 млрд кВт/ч, закупка на Оптовом рынке электроэнергии для поставки потребителям выросла на 234,9% - до 23,606 млрд кВт/ч.

Добыча угля холдингом выросла за этот период на 75,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 20,048 млн тонн.

В общей структуре выручки сегмент добычи и обогащения угля в первом полугодии 2012 года принес холдингу 4,493 млрд грн по сравнению с 8,304 млрд грн за аналогичный период 2011 года. Выручка от продажи электроэнергии выросла за этот период до 15,302 млрд грн с 5,232 млрд грн.

По состоянию на 30 июня совокупный долг ДТЭК составил 17,283 млрд грн, в том числе текущий долг – 3,996 млрд грн, а долгосрочные обязательства – 13,287 млрд грн. Основная сумма задолженности холдинга (75%) деноминирована в долларах США.

«Мы довольны финансовыми результатами, достигнутыми в 1-ом полугодии 2012 года. Дальнейшее улучшение финансовых и операционных показателей является следствием последовательной реализации инвестиционной программы и фокуса на операционной эффективности», - прокомментировал результаты первого полугодия директор по финансам ДТЭК Всеволод Старухин.

«Успешные привлечения заемных средств и консолидация показателей приобретенных предприятий в совокупности с качественной системой корпоративного управления и сохраняющимся доверием финансовых институтов позволяют с уверенностью заявить: ДТЭК обладает необходимой финансовой устойчивостью для реализации стратегических задач по развитию бизнеса», - добавил он.