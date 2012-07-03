Ахметов купил шахты в России, чтобы торговать с Европой

В компании сообщили о покупке трех шахт и обогатительной фабрики у "Ростовского антрацита". Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в $40-50 млн, пишет Коммерсантъ-Украина.

Сделка была завершена на минувшей неделе и предусматривает получение корпоративных прав на шахтоуправление "Обуховское"" (шахта "Обуховская" и обогатительная фабрика), "Донской антрацит" (шахта "Дальняя") и "Сулинантрацит" (шахта N410, находится в консервации).

Эти предприятия расположены в Ростовской области на расстоянии 20-40 км от украинской границы. Промышленные запасы угля приобретенных активов оцениваются в 136 млн т, суммарная угледобыча в 2011 году составила 500 тыс. т. В ближайшие год-два ДТЭК планирует довести показатели добычи угля на этих шахтах до 2 млн т в год.

Украина сможет восполнить образовавшуюся после закрытия шахт в Германии и Англии потребность европейского рынка в антрацитах в объеме до 2,5 млн т ежегодно, считают в ДТЭК.

Член комитета Верховной рады по ТЭК Александр Гудыма отмечает, что в связи с ухудшением качества украинского угля вслед за ДТЭК и другие компании начнут приобретать угольные активы в России. "Фактически сегодня это единственный способ решить проблему все более ухудшающегося качества украинского угля",— говорит господин Гудыма. Напомним, украинские меткомбинаты массово отказываются от покупки угля, добываемого отечественными государственными шахтами, и переходят на импортное сырье.

Вчера в "Запорожстали" изданию заявили, что также не исключают возможности приобретения угольных активов в России. Подтвердил интерес к российским угольным активам и источник "Ъ" в "АрселорМиталл Кривой Рог".