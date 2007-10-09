В Запорожской области сбежали 4 подследственных

В Запорожской области совершили побег четверо подследственных.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, побег был совершен сегодня ночью из здания Запорожского областного туберкулезного диспансера.

«Около четырех часов ночи четверо подследственных напали на сотрудников милиции, которые охраняли их в спецбоксе при диспансере, и сбежали», - сообщил собеседник агентства, отметив, что все совершившие побег ранее были судимы за корыстные преступления, в том числе разбойные нападения. Один из сбежавших - 1957 г.р., остальные - 1975-1977 г.р.

По словам собеседника агентства, в областном туберкулезном диспансере каждый из сбежавших находился в течение нескольких месяцев.

«В тубдиспансер подследственные были помещены в связи с тем, что Департамент исполнения наказаний при следственных изоляторах на территории Запорожской области не имеет условий для содержания больных туберкулезом», - рассказали в облУВД, отметив, что силами милиции для содержания подобных подследственных в областном тубдиспансере «были созданы условия максимально необходимые, но, тем не менее, не отвечающие всем нормам для содержания под стражей».

В Запорожской области ведется розыск сбежавших.