Похитители труб находились на подписке о невыезде

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, установлено, что в течение месяца три местных жителя выезжали в поле сельскохозяйственного назначения Белозерского поселкового совета, расположенного вблизи автодороги Николаев - Станислав - Белозерка, где с помощью металлоискателя отыскивали металлические трубы оросительной системы, откапывали их, а затем, используя газосварочное оборудование, разрезали на части и загружали на транспортные средства.

В дальнейшем, похищенные фрагменты оросительной системы злоумышленники реализовывали как металлолом, а полученные средства распределяли между соучастниками.

Правонарушители успели выкопать 16 траншей и демонтировать более 200 метров трубы оросительной системы, вследствие чего хозяйству нанесены значительные убытки.

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Также установлено, что на момент совершения преступления злоумышленники находились на подписке о невыезде за совершение подобных противоправных действий. В марте текущего года они демонтировали трубы этой же мелиоративной системы, длиной почти 1,5 км, причинив ущерб в размере 0,8 млн грн.

15 сентября по данному факту следователями СБУ в отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.