Украинские ВМС провели учения в Черном море

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, целью учения было проверить готовность подразделений, судов и катеров Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВСУ к выполнению задач в ходе поисково-спасательного обеспечения группировки разнородных сил, усовершенствовать слаженность, организацию взаимодействия, отработать совместные действия сил, принимающих участие в поиске и оказании помощи аварийному высокобортному кораблю, спасении личного состава.

По легенде учений, на корабле управления «Славутич» в результате столкновения с морской плавучей миной было получено повреждение и возник пожар, 3 человека находились за бортом и нуждались в помощи.

Эвакуация пострадавших осуществлялась с помощью вертолетов Ка-27, Ми-14, самолетов Бе-12, Ан-26 и спасательно-поисковой десантной группы Сакской авиационной бригады ВМС ВС Украины. К учению также были привлечены санитарный катер «Сокаль» и спасательный буксир «Кременец» Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВСУ, а также медицинская группа от Военно-медицинского клинического центра Крымского региона.

С борта корабля управления "Славутич" ход учений контролировал командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Юрий Ильин. «Необходимо отметить уверенные действия специалистов Центра поисковых и аварийно-спасательных работ и морских авиаторов, которые четко и профессионально справились с поставленными задачами», - отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Ю.Ильин.

В этот же день с привлечением вспомогательных судов ВМС проведено учение по комплексному обеспечению различными видами запасов боевой единицы в море. В частности, морской транспорт "Горловка" доставил на боевой корабль артиллерийский боезапас, а задачей малого морского танкера "Фастов" была доставка необходимого количества топлива. Кроме того, медики санитарного катера "Сокаль" в районе якорной стоянки условно поврежденного корабля передали на "Славутич" необходимое количество медицинских препаратов.

Как сообщалось, в период с 18 сентября по 4 октября 2012 Командование ВМС ВСУ, Центр морских операций, воинские части и определенные подразделения обеспечения флота согласно плану подготовки ВСУ принимают участие в комплексе экспериментальных, исследовательских учений с органами военного управления, войсками (силами) "Перспектива - 2012".

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Во время комплекса учений органами военного управления и определенными военными частями практически отрабатывается вопрос управления подчиненными силами (войсками) в ходе ведения операций (боевых действий) и противовоздушной обороны.

К практическим действиям во время всего комплекса учений "Перспектива-2012" от украинских ВМС привлечены 9 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 летательных аппаратов, 34 береговых частей и подразделений, до 250 единиц автобронетанковой техники, спецтехники и автомобилей, около 3500 человек личного состава.