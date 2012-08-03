Украинская субмарина погружалась на перископную глубину

Подводная лодка Военно-морских сил Вооруженных сил Украины “Запоріжжя” сегодня успешно провела испытания на перископной глубине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, подводная лодка погрузилась на глубину 14 метров, после чего дала ход и всплыла на поверхность на ходу.

По словам главы приемной комиссии, начальника штаба Центра морских операций ВМС капитана 1-го ранга Романа Гладкого, экипаж лодки “Запоріжжя” во время выхода в море действовал уверенно и грамотно.

«Выполнение вывески и кренования с погружением на перископную глубину является одним из наиболее сложных этапов ходовых испытаний. Экипаж с честью справился с этой ответственной задачей, испытания на перископной глубине прошли успешно», - отметил офицер.

Поисково-спасательное обеспечение ходовых испытаний в море осуществляли спасательный буксир “Кременець” и санитарный катер “Сокаль” украинских ВМС.

Справка УНИАН. В период с 18 по 20 июля 2012 года проходил очередной этап ходовых испытаний подводной лодки “Запоріжжя”, во время которого украинскими подводниками успешно осуществлено пробное погружение подводной лодки. В ходе пробного погружения были отработаны вывеска и кренование подводной лодки, специалистами ремонтного предприятия на практике проверены теоретические расчеты.

Как сообщал УНИАН, в период с 18 по 20 июля текущего года проходил очередной этап ходовых испытаний подводной лодки “Запоріжжя”, во время которого украинские подводники успешно осуществили пробное погружение подводной лодки.

Впервые на ходовые испытания в надводном положении после 18-летней стоянки на базе подводная лодка “Запоріжжя” выходила 25 апреля текущего года, испытания прошли успешно.