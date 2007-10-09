В Киеве иномарка сбила коляску с ребенком (фоторепортаж)

В Подольском районе, на пересечении улиц Почайнинской и Щекавицкой произошло столкновение 2-х автомобилей, в результате которого Mazda вылетела на тротуар, сбила детскую коляску с ребенком и зацепила припаркованный Mercedes.

Все участники аварии получили травмы разной степени тяжести, но, к счастью, обошлость без жертв. Ребенок 2006 г.р., который находился в коляске, получил закрытую черепно-мозговую травму.

По словам инспекторов ГАИ и очевидцев ситуация происходила следующим образом. Mazda 626 двигалась по ул. Почайнинской со стороны ул. Набережно-Крещатицкой. В это же время по ул. Щекавицкой в направлении ул. Набережно-Крещатицкой ехал автомобиль Chevrolet Lacetti. Для него на перекрестке был знак "Уступи дорогу", но по неизвестным причинам водитель на большой скорости продолжил движение, в результате чего "зацепил" Mazda. От удара Chevrolet развернуло на 180 градусов, а "японца" вынесло на тротуар. Mazda "боком" поцарапала припаркованный Mercedes E-class и ударила молодую маму с маленьким ребенком в коляске .

Н а месте ДТП работали инспекторы ГАИ и сотрудники скорой, которые в срочном порядке оказали помощь всем пострадавшим. Кроме малыша, пострадали также пассажиры и водители столкнувшихся автомобилей. Они получили небольшие повреждения в виде гематом и ушибов.

Киевский портал

ФотоМагнолии ТВ