Кабмин хочет преодолеть зависимость от доллара

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Хорошковский заявил в Краматорске (Донецкая область) на брифинге.

«Слишком большая привязка к доллару как таковому в экономике, что само по себе не очень хорошо, поэтому и правительство, и Нацбанк будут думать о том, как отвязывать реальную экономику от долларовой зависимости», - сказал первый вице-премьер.

Одновременно В.Хорошковский заявил, что украинская экономика, несмотря на замедление ее роста, имеет все шансы уйти от рецессии.

По его словам, не попасть Украине в рецессию поможет и победа пропрезидентских сил на предстоящих парламентских выборах.

"Я надеюсь, что после избрания новой Верховной Рады будет пропрезидентское большинство. И вместе с Президентом Кабинет министров и Верховная Рада смогут предотвратить (рецессию) и создать условия для того, чтобы Украина не попала в рецессионную зону», - отметил первый вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

Показатель промышленного производства перешел в негативную плоскость (январь-август 2012 года против аналогичного периода 2011 года - спад 0,4%) впервые с начала текущего года.

По мнению аналитиков, основным фактором, повлиявшим в августе на динамику промышленного производства, выступило падение производства стали. В частности, по итогам прошлого месяца металлургия снизила объемы производства на 12,5% к прошлому году.