Кабмин хочет преодолеть зависимость от доллара

05:35, 22 сентября 2012
Общество
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Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что правительство вместе с Национальным банком в ближайшее время намерены предпринять меры, направленные на снижение зависимости реального сектора экономики от американской валюты.

украинская экономика имеет все шансы уйти от рецессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Хорошковский заявил в Краматорске (Донецкая область) на брифинге.

«Слишком большая привязка к доллару как таковому в экономике, что само по себе не очень хорошо, поэтому и правительство, и Нацбанк будут думать о том, как отвязывать реальную экономику от долларовой зависимости», - сказал первый вице-премьер.

Одновременно В.Хорошковский заявил, что украинская экономика, несмотря на замедление ее роста, имеет все шансы уйти от рецессии.

По его словам, не попасть Украине в рецессию поможет и победа пропрезидентских сил на предстоящих парламентских выборах.

"Я надеюсь, что после избрания новой Верховной Рады будет пропрезидентское большинство. И вместе с Президентом Кабинет министров и Верховная Рада смогут предотвратить (рецессию) и создать условия для того, чтобы Украина не попала в рецессионную зону», - отметил первый вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

Показатель промышленного производства перешел в негативную плоскость (январь-август 2012 года против аналогичного периода 2011 года - спад 0,4%) впервые с начала текущего года.

По мнению аналитиков, основным фактором, повлиявшим в августе на динамику промышленного производства, выступило падение производства стали. В частности, по итогам прошлого месяца металлургия снизила объемы производства на 12,5% к прошлому году.

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