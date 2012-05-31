Азарову ситуация в СНГ нравится больше, чем в Европе

Азаров увидел рост своими глазами

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что на сегодняшний день увеличивается значение рынка стран СНГ для Украины, а также активизация экономического сотрудничества с ними, поскольку страны Содружества демонстрируют активное динамическое развитие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании КМУ.

«Экономические процессы стран Содружества приобретают для Украины все большее значение. Мало того, что на этот огромный рынок сегодня приходится более трети нашего внешнего товарооборота, это рынок динамично растет. В прошлом году товарооборот между странами СНГ вырос на 36%. В то время как Европа охвачена рецессией и ищет выход из долгового кризиса, рынок стран СНГ два года подряд рос приблизительно на 5%», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что лично убедился в экономическом прогрессе стран СНГ в ходе посещения России, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.

«Я собственными глазами увидел динамичный рост экономик этих стран. Практически все страны СНГ встали на путь модернизации своих экономик. И это уже не ритуальные заявления о большом потенциале, это практические возможности и практический интерес для Украины и украинских компаний», - сказал Н.Азаров.