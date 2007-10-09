Мировые цены на нефть значительно снизились
08:00, 09 октября 2007Общество
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Итоги торгов на ICE и NYMEX
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 8 октября 2007г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 76,58 (-2,35) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 79,02 (-2,2) долл./барр.
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