Мировые цены на нефть значительно снизились

Итоги торгов на ICE и NYMEX

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 8 октября 2007г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 76,58 (-2,35) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 79,02 (-2,2) долл./барр. РБК

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