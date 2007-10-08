Стоимость открытия нового предприятия в ЕС снизилась на треть

С 2002 по 2007 год средняя “стоимость” открытия новой компании в 15 странах-членах ЕС снизилась почти на треть – с 813 до 554 евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют результаты среднесрочного исследования Европейской политики относительно малого и среднего бизнеса, обнародованные сегодня Еврокомиссией.

Согласно результатам исследования, срок регистрации новой компании за эти 5 лет также сократился с 24 до 12 дней.

При этом, за последние 2 года новые рабочие места создавались преимущественно предприятиями малого и среднего бизнеса, в частности, в секторах строительства, транспорта, коммуникаций и туризма.

Исследование было направлено на изучение прогресса, достигнутого с 2005 года (когда была начата новая Европейская политика в отношении малого и среднего бизнеса – УНИАН) в 5 основных сферах политики относительно малого и среднего бизнеса: уменьшение бюрократизма, улучшение доступа к рынку, содействие предпринимательству, улучшение потенциального роста и усиление диалога с владельцами бизнеса.