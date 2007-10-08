Кто не ходил в школу - не пойдёт и в армию

В Тернопольской области 3-5% призывников не пойдут в армию из-за неумения читать и писать.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Тернопольский областной военный комиссар Олег ДОВГАЛЮК, это в основном юноши из хуторов или небольших сел Шумского и Ланивецкого районов, их в этом году в области не более 30 человек.

По его словам, эти ребята крайне редко посещали школу, поскольку в школу им нужно было добираться 5-10 километров. “Это не грандиозная проблема, она всегда была. Раньше это было на Закарпатье. Теперь наблюдается и у нас. Таким детям мы присваиваем категорию педагогически заброшенных”, - сказал О.ДОВГАЛЮК.

По его мнению, детьми в школах сейчас меньше занимаются в связи с тем, что у учителей низкая зарплата и они не выкладываются в полную силу.

Он также отметил, что сейчас резко бросается в глаза разница уровня эрудиции между юношами из районных или областных центров и юношами из сел. “Когда проводим тесты, это конкретно заметно. Правда, юноши из сел физически более здоровые, но психологически они к армии не слишком готовы, кое-кто из них еще не видел компьютера”, - сказал областной военный комиссар.

В целом из 7,7 тысяч юношей, которые подлежат призыву на Тернопольщине, в армию пойдут 710. Около 2 тысяч ребят получили отсрочку по состоянию здоровья, остальные – из-за учебы в вузе, лишения свободы, направления на альтернативную службу по религиозным соображениям или как представители социально-незащищенных семей. Больше всего непригодных по состоянию здоровья комиссовали из-за выявленного сколиоза, плоскостопия или гастрита. Ухудшение состояния здоровья юношей О.ДОВГАЛЮК связывает с тем, что за ними недостаточно присматривают в школах и нехваткой физических нагрузок.

Он также сообщил, что первую группу из 15 юношей отправят в армию уже 16 октября. Они будут служить в столичной Национальной академии обороны. Еще 313 юношей из Тернопольской области будут нести службу в Сухопутных войсках, 60 - в Воздушных силах, 70 - в Военно-Морских, 10 – в Пограничной службе, 140 – во Внутренних войсках, 40 – в Государственной специальной транспортной службе. О.ДОВГАЛЮК отметил, что проблем с набором и отправлением в армию запланированного количества юношей в Тернопольской области нет.