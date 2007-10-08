В сезоне 2007-2008 в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа

Эпидемическая ситуация по гриппу и ОРИ продолжает отвечать критериям сезонного эпидемического подъема, колебания которого связаны с изменениями температуры окружающей среды. Однако в связи с похолоданием возможен рост количества острых респираторных заболеваний уже в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, по данным Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций Минздрава Украины, с 1 по 7 октября 20007 года ни в одном из 10 контрольных городов заболеваемость респираторными инфекциями не достигла и не превысила уровня эпидемических порогов.

В целом в Украине заболело 42505 чел., что на 3,3% меньше уровня заболеваемости на прошлой неделе. Уменьшился уровень заболеваемости в Симферополе, Виннице, Чернигове и Киеве, однако количество заболевших людей в этих городах все еще превышает средний показатель по опорным базам Центра (44,23 на 10 тыс. населения). В то же время во Львове количество заболевших увеличилось на 3,9% и составляло 4632 чел.

Как и раньше, более половины больных гриппом и ОРИ (55,42%) составляли дети в возрасте от 0 до 14 лет. В течение недели госпитализировано 285 чел., из них 88% - дети в возрасте 0-14 лет.

По прогнозам специалистов, в сезоне 2007-2008 гг. в Украине будет циркулировать три штамма вируса гриппа: два штамма типа А под названиями “Соломоновы острова” и “Висконсин” и один типа В, который называется “Малайзия”. Один из них, а именно “Соломоновы острова”, является относительно новым, поскольку на протяжении нескольких последних лет не циркулировал в Украине, однако все три штамма входят в противогриппозные вакцины, которые применяются в Украине.