Стивен Кинг выпустит продолжение знаменитого "Сияния" в 2013 году

Книга выйдет в издательстве Scribner and Hodder & Stoughton., пишет Lenta.ru

Главный герой романа "Доктор Сон" - повзрослевший Дэнни Торранс, сын протагониста "Сияния" Джека Торранса. События в книге разворачиваются вокруг Дэнни и 12-летней девочки Эбры Стоун, которую он спасает от неких охотников за детьми с даром "сияния".

О том, что Кинг пишет продолжение "Сияния", стало известно в 2009 году. В сентябре 2011 года писатель прочитал небольшой отрывок из текста нового романа.

Роман "Сияние" считается одним из самых известных произведений Стивена Кинга. Книга была опубликована в 1977 году, а в 1980 году режиссер Стэнли Кубрик снял по ней фильм с Джеком Николсоном в главной роли. Этот фильм регулярно включается в списки самых страшных картин в истории кино.