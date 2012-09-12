Представитель Кабмина: госгарантий по обязательствам ЕЭСУ перед РФ не существует

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Богдан заявил сегодня в Хозяйственном суде Киева, который рассматривает дело «Минобороны РФ против ЕЭСУ».

«Кабинет министров отрицает существование государственных гарантий и существование возможности взыскания этих гарантий по обязательствам ЕЭСУ с Государства Украины, из государственного бюджета. Мы считаем, что такие гарантии не предоставлялись, и были подписаны письма, выражающие личное мнение определенных чиновников, но государственных гарантий как таковых не существовало», - сказал А.Богдан.

По его словам, действующее законодательство Украины четко определяет, что такое государственные гарантии и как они выдаются. В частности, отметил А.Богдан, они закрепляются или постановлением правительства, или его распоряжением.

Кроме того, как отметил представитель правительства, в материалах дела нет первичных доказательств, которые свидетельствовали бы о существовании долга Государства Украина перед кем-либо, поэтому Кабмин просит предоставить такие доказательства.

Более того, отметил А.Богдан, срок исковой давности в очерченном конфликте интересов давно истек, поэтому украинская сторона не понимает, почему Минобороны России подает иск непосредственно к Украине.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с Кабинета министров Украины более 3,2 млрд грн. Об этом говорится в постановлении суда от 5 сентября т.г., обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика по обстоятельствам дела, являются закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» и Государственная казначейская служба Украины.

Справка УНИАН. В июне 2011 года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова к премьер-министру Украины Николаю Азарова от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн дол.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ, уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

7 сентября Объединенная оппозиция “Батькивщина” заявила, что Министерство финансов и Министерство юстиции Украины еще в 2011 году опровергли существование долгов ЕЭСУ перед Минобороны России.

Пресс-служба «Батькивщины» разместила ссылку на соответствующие письма Минюста от 24.06.2011 и Минфина от 16.06.2011. По информации Министерства финансов, в его учете отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны РФ. Кроме того, отмечается, что Министерство финансов не предоставляло государственных гарантий по обязательствам ЕЭСУ.