Власенко: Никаких гарантий по обязательствам ЕЭСУ перед Россией нет

Если Хозяйственный суд Киева удовлетворит требования Министерства обороны России о взыскании долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины», то это будет означать «очередное продолжение использования судебной системы для проведения политических репрессий».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове заявил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко, комментируя принятие к рассмотрению иска Минобороны России к правительству Украины о взыскании долгов ЕЭСУ.

Защитник напомнил, что Украина не давала государственных гарантий на долги корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны Российской Федерации.

«Никаких гарантий украинского государства об обязательствах ЕЭСУ перед Министерством обороны (РФ – УНИАН) не существует – ни хороших, ни плохих, ни оформленных, ни недооформленных», - сказал С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что если бы Украина давала госгарантии на долги ЕЭСУ, то это должно было бы учитываться в госбюджете обеих стран. И Россия уже давно бы подала иск о взыскании этой суммы.

«Если бы эти гарантии существовали, то, очевидно, Российская Федерация уже неоднократно заявила бы претензии к Украине, а не ожидала 16 лет в тишине и безмолвии», - подчеркнул С.Власенко.

По его мнению, если суд удовлетворит требования Минобороны России, то «это будет означать, что это очередное продолжение использования судебной системы для осуществления политических репрессий».

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с Кабинета министров Украины более 3,2 млрд грн. Об этом говорится в постановлении суда от 5 сентября с.г., обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика по обстоятельствам дела, является закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» и Государственная казначейская служба Украины.

Как отмечается в судебном постановлении, Государственную казначейскую службу Украины к участию по делу привлекут как второго ответчика, а рассмотрение дела отложено на 9.00 12 сентября.

Напомним, в июне 2011 года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова к премьер-министру Украины Николаю Азарова от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн долл.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ, уголовное дело за переведение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

7 сентября 2012 года Объединенная оппозиция “Батькивщина” заявила, что Министерство финансов и Министерство юстиции Украины еще в 2011 году опровергли существование долгов ЕЭСУ перед Минобороны России.

Пресс-служба «Батькивщины» разместила копии соответствующих писем Минюста от 24.06.2011 и Минфина от 16.06.2011. По информации Министерства финансов, в его учете отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны РФ. Кроме того, отмечается, что Министерство финансов не предоставляло государственных гарантий по обязательствам ЕЭСУ.