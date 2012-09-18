Завтра будет тепло

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только днем в западных областях ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 8-13°, на побережье морей 15-18°, днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье местами 25-27°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 8-13°, днем 19-24°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°.

Сегодня, 18 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева - 19°.