12 октября в Киеве будет до 2° мороза

Завтра в Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков. В южной половине ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в Крыму и Приазовье 10-15°; днем 11-16°, в южной части 17-22°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 10-11 октября переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных, северных и центральных областях 0-5° тепла, на остальной территории 4-9°, на побережье морей до 14°; днем в северной части 10-15°, на остальной территории 13-18°, на крайнем юге до 21° (в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла).

12-13 октября в северных, 13 октября и в восточных (ночью и в западных и центральных) областях небольшие дожди, на остальной территории без существенных осадков. Температура в южной части ночью 3-9° тепла, на побережье морей до 12-14°; днем 11-17°, в Крыму 14-19°; на остальной территории ночью 0-6° тепла, 12 октября местами 1-3° мороза, днем 5-11° тепла, 12 октября, кроме северных областей, 9-14°.

14-18 октября преимущественно без осадков, лишь 15 октября днем в северных областях, 16 октября в северо-восточной половине Украины, а 17 октября ночью на крайнем востоке небольшие и умеренные дожди. Температура в южной части ночью 2-8° тепла, местами 0-2° мороза, днем 12-17° тепла; на остальной территории ночью от 4° тепла до 3° мороза, днем 6-12° тепла, в западных областях 9-15°.

В Киеве и области 9 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 12-14°; по области ночью 4-9°, днем 11-16°.

10-11 октября переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°.

12-13 октября временами небольшой дождь, только ночью 12 октября без осадков. Температура ночью 12 октября от 3° тепла до 2° мороза, 13 октября 1-6° тепла; днем 5-11° тепла.