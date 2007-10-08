Земля в пригороде Киева дорожает (обзор за неделю)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 1 по 7 октября выросла на 1,24% (на 69 долл.) - до 5 тыс. 603 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском - на 99 долл., до 9 тыс. 019 долл., Обуховском - на 103 долл., до 7 тыс. 331 долл./сотка, Бориспольском - на 43 долл., до 5 тыс. 730 долл./сотка, Броварском - на 51 долл., до 4 тыс. 588 долл./сотка, Васильковском - на 3 долл., до 4 тыс. 298 долл./сотка, Макаровском - на 48 долл., до 2 тыс. 251 долл./сотка, Кагарлыкском районах - на 36 долл., до 1 тыс. 457 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Вышгородском - на 71 долл., до 5 тыс. 473 долл./сотка, и Барышевском районах - на 24 долл., до 853 долл./сотка.

Стоимость земельных участков осталась на прежнем уровне в Фастовском (1 097 долл./сотка.) и Бородянском (2 362 долл./сотка) районах.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 48%, Бориспольском - 12%, Васильковском - 12%, Киево-Святошинском - 7%, Броварском - 11%, Обуховском - 3%, Бородянском - 1%, Вышгородском - 3%, Кагарлыкском - 0,7%, Барышевском - 2%, Фастовском районе - 0,3%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 24 по 30 сентября выросла на 0,24% (на 13 долл.) - до 5 тыс. 534 долл. за сотку.