Ирина Билык 25 октября выходит замуж (фото с женихом)

"Наша свадьба состоится на Кубе в Гаване 25 октября. Мы ничего не берем из Киева: ни платьев, ни обручальных колец... Все будем покупать там. Свадьба пройдет по кубинским традициям и, если честно, я еще не совсем представляю, как выглядит костюм кубинской Розиты", - поделилась Ирина Билык с ТаблоIDом.

Жених певицы - ее партнер по "Танцам со звездами" Дмитрий Дикусар. А вместо свадебного путешествия парочка махнет в концертное турне. "Сразу по возвращении мы с Дмитрием Дикусаром поедем в концертный тур "Мы будем вместе". Поэтому меня и Диму почитатели смогут увидеть на сцене уже в новом качестве", - продолжает Билык.

"И уже потом, в декабре, когда тур закончится, состоится пати по случаю нашей свадьбы для друзей. На этой вечеринке я уже буду в свадебном платье от Сергея Ермакова", - анонсирует событие поп-звезда.

"Но увидеть этот наряд можно будет уже 16 октября на благотворительном показе "АНТИ-СНІД", где дизайнеры представят свои свадебные платья. Я буду лично представлять свое платье на подиуме. Ермаков обещает, что это будет что-то грандиозное!" – рассказала Ирина Билык.

Кроме того, у влюбленных намечается еще один праздник – день рождения новобрачного. За день до свадьбы, 24 октября, Дикусару исполнится 22 года (Ирине Билик - 37 лет).

Фото сайта ТаблоID.