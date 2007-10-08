УкрГаз-Энерго высосала все прибыли из Нафтогаза?

Национальная акционерная компания "Нафтогаз" в два раза сократила свою доходность по итогам первого полугодия 2007 года.

В это же время монопольный поставщик газа "УкрГаз-Энерго" стремительно умножает свои заработки, пишет "Дело", ссылаясь на эксклюзивные данные по финансовым показателям НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочернего предприятия "УкрГаз-Энерго".

За шесть месяцев 2007 года НАК "Нафтогаз Украины" получила 9,4 млрд. грн. чистого дохода, что более чем в два раза меньше, чем у "УкрГаз-Энерго" (19,1 млрд. грн.). Для сравнения, в первой половине 2006 года доходы "Нафтогаза" составили 20 млрд. грн.

Резко упала у НАК и чистая прибыль. В январе-июне 2007 года она составила всего 0,3 млрд. грн., тогда как по итогам всего прошлого года "Нафтогазу" удалось получить 2 млрд. грн.

Причина таких изменений в том, пишет издание, что "УкрГаз-Энерго" за полтора года отобрало у "Нафтогаза" самых платежеспособных клиентов.

Падение финансовых показателей национальной компании совпадает с приходом на пост министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Учитывая плачевное состояние некогда самой прибыльной компании страны, руководство ТЭК решило погашать 1,3 млрд. долл. долгов перед российским "Газпромом" газом, который был накоплен в украинских подземных хранилищах.

"Нафтогаз Украины" ухудшает свои финансовые показатели синхронно с их улучшением в "УкрГаз-Энерго". И эта тенденция совпадает с приходом в августе 2006 года правительства Виктора Януковича, отмечает издание.

Во втором полугодии 2006 года "Нафтогаз" резко снизил свою доходность – в этот период она составила 2,2 млрд. грн., в то время как в первые шесть месяцев года доход компании равнялся 20 млрд. грн. В это же время финансовые показатели "УкрГаз-Энерго" росли в прямой зависимости от ухудшения дел в НАК "Нафтогаз".

В 2007 году НАК продолжила тенденцию передачи заработка, говорится в статье.

Если в 2006 году чистый доход и прибыль "Нафтогаза" превышали эти показатели "УкрГаз-Энерго", то в первом полугодии 2007 года "УкрГаз-Энерго" почти в 2 раза опередило НАК по доходности и прибыльности.

При этом "Нафтогаз" оказался должен "УкрГаз-Энерго" более 0,5 млрд. долл. и передал "УкрГаз-Энерго" наиболее платежеспособную часть потребителей газа – промышленные предприятия.

Ситуация обострилась 1 октября, когда "Газпром" заявил о том, что Украина должна за газ 1,3 млрд. долл. Позже оказалось, что это задолженность RosUkrEnergо.

Долг "Газпрому", несмотря на то, что уже прошло 5 дней из отведенных россиянами 30, погашать не начали. "Нафтогаз", как и "УкрГаз-Энерго", дополнительных кредитов не привлекали – а другого пути для закрытия задолженности нет, отмечает издание.

В понедельник в Москве состоится вторая встреча министра топлива и энергетики Юрия Бойко с главой "Газпрома" Алексеем Миллером по поводу урегулирования газового долга RosUkrEnergо.

Во время предыдущего визита в Москву 3 октября Юрий Бойко пообещал, что правительство Януковича возьмет контроль за погашением этого долга на себя.

Украинская правда