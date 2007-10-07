В украинских школах предлагают ввести... трансцендентальную медитацию

Директор Школы Махариши Эпохи Просветления доктор Эшли ДИНС выступает за введение в украинской системе образования трансцендентальной медитации.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Э.ДИНСА, современная система образования не целостная, и дает лишь фрагментарные знания, таким образом, мозг человека развивается частично. При этом, отметил он, от большого количества информации, которая нас окружает, человек испытывает стресс, который разрушительно действует на структуру мозга и его функционирование. По мнению Э.ДИНСА, более эффективной является система образования на основе сознания, цель которой – раскрыть гения в любом ученике. По словам Э.ДИНСА, образование с применением трансцендентальной медитации способствует гармонизации человека, ученики становятся более спокойными и лучше учатся.

Э.ДИНС, который уже 15 лет возглавляет Школу Махариши, подчеркнул, что благодаря введению в учебном заведении 10-15 минутной утренней трансцендентальной медитации его ученики достигли за несколько лет значительных успехов в получении образования и показали лучшие результаты, которые нельзя сравнить с результатами ни одной другой школы мира.

Также Э.ДЕНС сообщил, что он на протяжении недели ездил по Украине, в частности, посетил Киев, Тернополь, Херсон, Харьков. И во время тура встречался с директорами украинских школ, которые выразили свою заинтересованность в данной методике. По словам Э.ДЕНСА, сейчас в регионах работают представители школы Махариши, которые готовы начать обучение, и Э.ДЕНС выразил надежду, что через несколько недель некоторые украинские школы начнут применять методику Трансцендентальной медитации.