В Виннице собираются создать коммунального монополиста?

Исполнительный комитет Винницкого городского совета планирует объединить в одно предприятие все городские теплокоммунальные предприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

По его словам, такое объединение даст возможность городу оптимизировать работу городской теплокоммунальной энергетики, снизив расходы на их эксплуатацию и установив единые тарифы для разных категорий потребителей, независимо от их места расположения.

В.ГРОЙСМАН также считает, что объединение городских теплокоммунэнерго даст возможность увеличить объемы их финансирования для технического переоснащения и вывести на стабильную безубыточную работу.

Справка УНИАН. Теплоснабжением и горячим водоснабжением в Виннице занимаются: предприятие "Винницагортеплокоммунэнерго" (63% потребителей), государственное предприятие "Винницкие тепловые сети" (20%), "Теплокоммунэнерго-маяк" (10%), предприятие "Морис", котельная "Винницкого завода тракторных агрегатов", котельная объединения "Химпром", котельная "Винницкой подшипниковой компании" и компания "Интергалка".

Население Винницы составляет около 0,4 млн. лиц.