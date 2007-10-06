У Черновецкого такое выражение лица, как будто под ним что-то шатается

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что его не могут снять согласно законодательству с должности главы администрации и все разговоры об этом называет «баснями».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя разговоры о том, что после выборов якобы «кресло под ним зашаталось» и появилось много претендентов на его место.

«Если вы по выражению моего лица видите, что что-то шатается, то мне странно это слышать, - улыбаясь, с хорошим настроением сказал журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. – Это басни».

Он еще раз подчеркнул, что его избрали киевляне и в отличие от других городов, согласно законодательству, снять его с поста главы администрации невозможно, так как есть соответствующее решение Конституционного суда.

«И я совмещаю две должности – киевского городского председателя с 500 тыс. людей, которые поддержали меня на выборах, и одновременно главы КГГА», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.