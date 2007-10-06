Во Львове по подозрению в поджоге окружкома задержали двух человек

По подозрению в совершении поджога окружной избирательной комиссии №112 во Львове милиция задержала двух человек.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Установлено, что причиной возгорания стала бутылка, которую забросили в помещение через окно.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в 5.25 в помещении Лычаковской райгосадминистрации Львова, где находится окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №112 и где хранились бюллетени, вспыхнул огонь.

Двое работники милиции, которые дежурили в этом избирательном округе, почувствовав резкий запах дыма, вместе с охранником зашли в актовый зал, где хранились бюллетени, и увидели пламя. Огонь, который успел уничтожить паркет и повредить шторы, затушили огнетушителями. Коробки с бюллетенями остались неповрежденными.

Избирательный округ №112 объединяет избирательные участки Галицкого, Лычаковского и Сихивского районов Львова.