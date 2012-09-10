В районе Ялты 13-16 сентября ограничат движение автотранспорта

Как сообщила сегодня пресс-служба комитета, 13 сентября, с 15:00 до 21:00, будет перекрыта дорога Ялта – Гончарное в районе Алупки и Симеизского спуска. 14 сентября, с 12:00 до 17:00, – подъем от гостиницы «Ялта-Интурист» до трассы Ялта – Симферополь и Ливадия – Симеиз, Гончарное – Ялта в районе санатория «Парус», поселков Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Ореанда.

15 сентября, с с 6:00 до 18:00, ограничения введут на дорогах Ялта – Бахчисарай, Ялта – Гончарное (Форосская Церковь, Байдарские Ворота, плато Ай-Петри, Симеизский спуск, Алупка, Ялта); 16 сентября (с 5:00 до 17:00), Ялта – Бахчисарай, Ялта – Гончарное (Бекетовский спуск, Форосская Церковь, Байдарские Ворота, поселок Соколиное, плато Ай-Петри).

«Просим быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, задействованных под проведение скоростных спецучастков», – говорится в сообщении Рескомитета.

Как сообщал УНИАН, гонки «Ялта ралли» проводятся в Крыму с 2005 года.

В Prime Yalta Rally-2011 участвовали 87 экипажей из 21 страны. Гонки выиграл экипаж из Финляндии в составе Юхо Хяннинена И Микко Марккула, выступавшие на чешском автомобиле «Шкода».