В Луганской области милиция объявила в розыск кандидата-мажоритарщика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД в Луганской области, Стахановским горотделом разыскивается уроженец Казахстана 1975 г.р. кандидат в народные депутаты С.Шахов, подозреваемый в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины (хулиганство).

Согласно сообщения, «приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые, нос прямой, глаза светлые, губы тонкие».

Всем, кому известно о его местонахождении, предлагается анонимно сообщить в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Северодонецкий городской отдел милиции обратились двое местных жителей с заявлением о том, что им причинены телесные повреждения неизвестными лицами возле дома № 41 по проспекту Гвардейский в Северодонецке, где кандидаты в депутаты проводили несанкционированный митинг. По данным пресс-службы Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины, инцидент произошел во время выступления кандидата Сергея Шахова, баллотирующегося по 106-му мажоритарному округу от партии «Украина Вперед!».

30 августа горотделом Северодонецкой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) по факту избиения 2 человек во время несанкционированного митинга кандидата в народные депутаты.

Лица, совершившие избиение граждан установлены. Один из них, житель Стаханова Луганской области 1983 г.р. задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении второго подозреваемого в совершении преступления жителя Стаханова 1988 г.р. принимаются меры к установлению его местонахождения и задержания.