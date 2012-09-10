Азаров надеется, что ТС будет пускать украинские карамельки без пошлины

Украина рассчитывает на либерализацию вплоть до полной отмены пошлины на ввоз украинской карамельной продукции на территорию стран Таможенного Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко.

«Мы подготовили и собираемся подать в Евразийскую экономическую комиссию заявку о начале пересмотра этой меры с целью либерализации и последующей полной отмены», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров высказал надежду, что решение вопроса о торговле карамельной продукцией будет принято в ближайшее время.

«Надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о либерализации специальных таможенных мер в отношении импорта украинской карамели, применяемых Таможенным союзом», - сказал премьер.

Также Н.Азаров отметил, что Украина в ближайшее время намерена начать работу по подготовке документов для определения квот на беспошлинные поставки трубной продукции в Россию в 2013 году.

Напомним, 14 сентября 2011 года правительство Республики Казахстан приняло постановление "О введении защитных мер в отношении ввоза некоторых видов кондитерских изделий", которым были введены защитные пошлины сроком на 3 года: в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 кг, по ввозу леденцовой карамели, тоффи, другой карамели и аналогичных сладостей, не содержащих какао; в размере 49% от таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за 1 кг, на ввоз других шоколадных конфет, и в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за 1 кг, на ввоз других кондитерских изделий из сахара и их заменителей, изготовленных из продуктов, заменяющих сахар, содержащих какао.

По данным Государственной таможенной службы Украины, на протяжении января-июня 2012 года, т.е. через полгода с даты введения ограничительных мер, объемы поставок украинских кондитерских изделий в Республику Казахстан упали на 70% от объемов поставок этих изделий за аналогичный период 2011 года.

2 июля Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение, которым установила факт дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Казахстан при ввозе кондитерских изделий из Украины и рекомендовала Минэкономразвития обратиться в Казахстан с предложением о рассмотрении и урегулировании спорной ситуации в порядке, установленном соглашением о создании зоны свободной торговли СНГ.

Ранее Российская Федерация (с 4 июля 2011 года) ввела специальную пошлину на карамель, ввозимую на таможенную территорию страны, также сроком на 3 года. Размер пошлины составил 294,1 долл. США за тонну.