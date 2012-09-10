Массовый рыцарский бой, военные костюмы разных эпох и огненная феерия в «Парке Киевская Русь»

15-16 сентября в «Парке Киевская Русь» пройдет Чемпионат Украины по историческому фехтованию «Зов героев 2». Впервые 300 сильнейших бойцов скрестят мечи в мега-битвах. Среди участников спортсмены из Одессы, Львова, Киева, Харькова, Севастополя, Ялты, Днепропетровска, Черкасс, Полтавы, Николаева, а также из Москвы и других городов.

Богатыри сойдутся помериться силой один на один и в групповых номинациях: 5 на 5 воинов, 21 на 21 боец. Бои будут проходить на нескольких площадках Парка одновременно. Самая массовая мега-битва, в которой соперники сойдутся 100 на 100 и будет использована осадная техника, состоится в субботу, 15 сентября в 13.30. В «Парке Киевская Русь» все по-настоящему. Кто останется со щитом? Определение и награждение победителей состоится в воскресенье, 16 сентября.

В эпоху рыцарской доблести посетителей Парка вернет и показ средневекового военного костюма IХ-ХVI веков. Лучшие клубы исторического фехтования, которые реконструируют историю разных времен и стран, продемонстрируют гостям наряды древних русичей, воинов хана Батыя, немецких и английских рыцарей.

Главным событием вечерней программы в субботу, 15 сентября, станут бои профессионалов исторического фехтования из Украины и России. Также вечером гостей чемпионата ждет яркое и динамичное огненное шоу, праздничный фейерверк, концерт этно-рок-группы F.R.A.M. Ритмы средневековой музики будут пульсировать в жилах, а уровень адреналина от созерцания средневековых боев – зашкаливать.

Мероприятие проходит при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и Киевской областной государственной администрации.

«Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев, Обуховский район, Киевская область. Из Киева будут курсировать маршрутные автобусы от станции м. Выдубичи каждые 30 минут.

Для журналистов 15 сентября будет организован пресс-тур.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парка Киевская Русь»: http://www.parkkyivrus.com/