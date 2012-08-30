Ради бюджетной экономии армия купит танки подешевле

04:12, 30 августа 2012
Общество
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Министерство обороны Украины в 2012 году вместо танков «Оплот» закупит модернизированные танки «Булат».

Министерство обороны вместо танков «Оплот» закупит модернизированные танки «Булат»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра обороны Владимир Можаровский.

«Действительно, в гособоронзаказе предусмотрена закупка танка «Оплот». Госзаказ в настоящее время скорректирован и потому, скорее всего, у нас не будет возможности закупить танк «Оплот», сказал В.Можаровский.

Он также сообщил, что до конца текущего года на вооружение украинских Вооруженных сил будет принято 11 образцов военной техники. В частности, модернизированный самолет СУ-27, модернизированный боевой вертолет МИ-24, бронетранспортер БТР-4Е, радиолокационная станция «Малахит» и другие виды техники. Поставки этих образцов техники в войска планируется начать в 2013 году.

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Справка УНИАН. Танк «Оплот» создан конструкторским бюро им. Морозова. В 2009 году машина принята на вооружение украинской армии. Серийное производство машины начато на заводе им. Малышева в Харькове.

Изготовление БМ «Булат» завод имени Малышева начал по заказу Министерства обороны Украины в 2004 г. Создание БМ «Булат» осуществляется на базе отечественного танка Т-64Б, который составляет основу бронетанкового парка украинской армии. Выпуск этой модели завод им. Малышева осуществлял в конце 80-х годов.

 

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