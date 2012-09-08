Луганск отмечает День города с Сердючкой и 400-килограммовым шашлыком

Сегодня в Луганске в рамках празднования Дня города проходит много мероприятий, в том числе парад предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, также состоялся парад первоклассников, невест, творческих коллективов города и спортсменов. Кроме того, в городе сегодня появилось 7 новых семей. Молодожены получили памятные подарки.

Своеобразный подарок луганчанам преподнесли работники предприятия «Дары Кременщины». Мастер из Кременной на Театральной площади по особой рецептуре приготовил шашлык, на который понадобилось 400 кг мяса.

Вечером на Театральной площади состоится городской конкурс «Мисс Луганочка», праздничный концерт с участием Верки Сердючки и праздничный фейерверк.