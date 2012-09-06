Гостиный двор еще может вернуться в перечень памятников
04:45, 06 сентября 2012Общество
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Верховной Раде Украины предлагают вернуть в перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, здание Гостиного двора в Киеве.
Гостинный двор
Соответствующий проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации» зарегистрирован в парламенте народным депутатом от “БЮТ-Батькивщины” Владимиром Яворивским.
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В пояснительной записке В.Яворивский отметил, что 5 июля парламентское большинство незаконно изъяло из Перечня памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, здание Гостиного двора.
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