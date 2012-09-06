Задержали заключенного, бежавшего из колонии в июне

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления государственной пенитенциарной службы в Херсонской области, работники колонии совместно с сотрудниками Бериславского райотдела милиции задержали В.Филимонова 28 августа.

По факту совершения побега Суворовским райотделом Управления МВД Украины в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ст. 393 ч. 1КК.

В настоящее время осужденный В. Филимонов находится в Херсонском следственном изоляторе. Проводится досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, в июне в Херсоне из Северной колонии № 90 совершил побег 32-летний заключенный, родом из села Крылянка Джанкойского района Крыма. В октябре 2008 года Первомайским районным судом АРК он был приговорен к 6 годам лишения свободы за кражу, грабеж и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. До этого он уже имел две судимости. В момент побега заключенный отбывал наказание на участке социальной реабилитации, где проводится подготовка к досрочному освобождению за примерное поведение.