У Колесникова за $ 3,6 млн. наняли россиян на организацию тайного кредита
ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» 30-31 августа заключило соглашения с российскими компаниями на услуги финансистов и юристов относительно организации и привлечения заимствования под государственные гарантии на сумму $3,61 млн.
Об этом сообщается в издании «Вісник державних закупівель». ЗАО «Инвестиционная компания« Тройка Диалог »получит $ 3,45 млн за финансовые услуги, компания «Representative Office of Hogan Lovells (CIS)»- $ 165 тыс. за юридические консультации.
Торги проведены по неконкурентной процедуре «с одним участником» из-за закона, которым тендеры в рамках подготовки к Евро-2012 выведены из под действия закона о государственных закупках, - отмечают Наші Гроші.
Никаких данных о целях заимствования, которое осуществляется под государственные гарантии, его размере и кредиторе в обосновании закупки нет.
Как известно, в июле ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» за 0,50 млн грн. наняло АО «ЮФ «Ильяшев и Партнеры» на услуги по юридическому сопровождению организации и привлечения заимствования под государственные гарантии. В том случае также никаких данных о заимствовании не сообщалось.