У Колесникова уже после Евро-2012 наняли юристов под таинственное заимствование

Госпредприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» 6 июля заключило соглашение с АО «ЮФ« Ильяшев и Партнеры» на услуги по юридическому сопровождению организации и привлечения заимствований под государственные гарантии. Стоимость сделки составила 500 тыс. грн. Об этом сообщают Наші гроші.

Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», поскольку юридическая фирма привлекается на выполнение Госпрограммы подготовки к Евро-2012, которая освобождает от необходимости открытых торгов. Как известно, сам чемпионат завершился 1 июля.

Вместе с тем, в обосновании закупки не сообщается какое именно заимствование осуществляет или осуществило ООО «Финансирование инфраструктурных проектов», для которого была нанята юридическая фирма.

ГП "Финансирование инфраструктурных проектов» создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению Евро-2012 7 сентября 2010 г. Правительство Украины постановлением от 12 октября 2010 согласовало «ФИО» условия выпуска облигаций под госгарантии на сумму до 4,5 млрд грн. для финансирования подготовки Евро -2012. В 2011 году «ФИО» разместило семилетние еврооблигации на $ 689 млн.