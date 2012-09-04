Эксперт: Госбюджет пустой и держится на печатании гривни

Власти Украины осуществляют бездумную эмиссию гривны.

Такое мнение высказал директор Института трансформации общества Олег Соскин в эфире "Эра-FM".

"Надо понимать, что для олигархата девальвация является колоссальным механизмом собственного обогащения, преобразования в миллиардеров. Когда гривну ввели 16 лет назад, курс (относительно доллара) был 1,8, а сейчас - 8,1. Тогда, на конец 1998 года, наличности было напечатано всего 7 миллиардов 150 миллионов гривен. А вот на конец 2000, когда произошла девальвация, уже было гривни напечатано до 12,8 миллиарда, хотя ВВП тогда не рос - наоборот, был упадок. Следовательно, никаких оснований печатать гривну не было. Такая же ситуация повторилась в 2008 году во времена Ющенко, Тимошенко и Стельмаха. Если на конец 2008 года в обращении было где-то 120 миллиардов гривен наличных, то уже к концу 2009 стало ее 157 миллиардов. И новая власть делает то же самое: на конец 2010 года гривни было 183 миллиарда наличных, а сейчас, на начало августа, ее 201,5 миллиарда. Итак, фактически 20 миллиардов гривны допечатнной", - сказал он.

По его словам, государственный бюджет выполняется именно за счет эмиссии гривни, пишет Gazeta.ua.

"Но разве у нас за эти годы увеличилось ВВП? Нет. Что, у нас золотовалютный запас за этот период вырос? Нет. Что, у нас правительство меньше облигаций внутреннего государственного займа выпускало? Итак, у нас есть абсолютное падение всех показателей: внешнеэкономический баланс, платежный баланс, уменьшение притока прямых инвестиций. Только за июль дефицит государственного бюджета увеличился на 10 миллиардов гривен. Это означает, что бюджет пуст, а его финансируют за счет печатанья гривны", - отметил Соскин.

Эксперт выступил категорически против значительной эмиссии гривны.

"Нельзя печатать денежное средство, так как это фактически атрибут государства. Гривна, сегодня, к сожалению впятеро девальвировала. Ей 16 лет, а "девочка" уже не первой молодости и не первой свежести. Ею уже очень сильно попользовались все те чиновники и олигархат, которые есть сегодня", - считает Соскин.

Напомним, ранее заместитель главы Нацбанка Вера Рычаковская сообщила, что регулятор допускает возможность изготовления наличности для других стран.