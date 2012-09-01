Метро на Теремки ждет решения парламента

09:40, 01 сентября 2012
Общество
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Введение в эксплуатацию станции метро «Теремки» в Киеве откладывается приблизительно на полгода - с декабря этого года на май следующего.

Николай Азаров и Александр Попов на открытии станции метро ”Выставочный центр”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель КП «Киевметрострой» Владимир Петренко сообщил сегодня во время круглого стола, отвечая на вопросы журналистов.

«Станция «Ипподром» - вопрос решен: 450 миллионов есть, в октябре станция заработает. По станции «Теремки», к сожалению, на сегодня еще не решен вопрос финансирования...», - сказал В.Петренко.

Он объяснил, что на сегодня проводятся подготовительные работы по строительству этой станции, в то же время дата введения ее в эксплуатацию станет известна, когда будет решен вопрос с финансированием.

«Это 600 млн грн. Я не знаю, как этот вопрос будет решаться на уровне Верховной Рады, нужно вносить изменения в бюджет», - отметил В.Петренко.

По его словам, если средства будут выделены, то станция «Теремки» будет построена за полгода.

«Реально будем говорить о введении в эксплуатацию - это ко Дню Киева в следующем году», - сказал руководитель КП.

 

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Во время круглого стола также сообщалось, что в следующем году Киевский метрополитен обновит свой подвижной состав приблизительно на 100 единиц. Такие же темпы предусматривается сохранить и в 2014 году. В частности на следующий год уже подписано соглашение на приобретение 50 новых вагонов, а также модернизация старых вагонов, в частности речь идет о полной реконструкции 90 вагонов.

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