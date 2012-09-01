Метро на Теремки ждет решения парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель КП «Киевметрострой» Владимир Петренко сообщил сегодня во время круглого стола, отвечая на вопросы журналистов.

«Станция «Ипподром» - вопрос решен: 450 миллионов есть, в октябре станция заработает. По станции «Теремки», к сожалению, на сегодня еще не решен вопрос финансирования...», - сказал В.Петренко.

Он объяснил, что на сегодня проводятся подготовительные работы по строительству этой станции, в то же время дата введения ее в эксплуатацию станет известна, когда будет решен вопрос с финансированием.

«Это 600 млн грн. Я не знаю, как этот вопрос будет решаться на уровне Верховной Рады, нужно вносить изменения в бюджет», - отметил В.Петренко.

По его словам, если средства будут выделены, то станция «Теремки» будет построена за полгода.

«Реально будем говорить о введении в эксплуатацию - это ко Дню Киева в следующем году», - сказал руководитель КП.

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Во время круглого стола также сообщалось, что в следующем году Киевский метрополитен обновит свой подвижной состав приблизительно на 100 единиц. Такие же темпы предусматривается сохранить и в 2014 году. В частности на следующий год уже подписано соглашение на приобретение 50 новых вагонов, а также модернизация старых вагонов, в частности речь идет о полной реконструкции 90 вагонов.