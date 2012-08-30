В Киев из Чернобыля везли больше центнера грибов - милиция задержала

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, транспортные средства и грибы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований режима радиационной безопасности).

Кроме того, во время отработки акватории реки Припять милиция задержала четыре лодки, на одной из которых изъято 15 судаков. Лодки и рыба изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 249 Уголовного кодекса Украины.