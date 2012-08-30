В Киев из Чернобыля везли больше центнера грибов - милиция задержала
15:28, 30 августа 2012Общество
2053
Работники отдела зоны ЧАЭС совместно с батальоном милиции по охране зоны радиоактивного загрязнения задержали четыре автомобиля, которыми жители Киева и Бородянского района Киевской области пытались вывезти 130 кг грибов из загрязненной территории.
Гриби везли в Киев
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, транспортные средства и грибы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований режима радиационной безопасности).
Кроме того, во время отработки акватории реки Припять милиция задержала четыре лодки, на одной из которых изъято 15 судаков. Лодки и рыба изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 249 Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter