Львовская железная дорога запретила движение цистерн ”Ривнеазота”

Львовская железная дорога приняла решение о запрете курсирования цистерн, собственником которых является ОАО "Ривнеазот".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе железной дороги.

Согласно сообщению, причиной этого стало нарушение отправителем правил транспортировки груза.

В частности, 2 октября в 17.40 на станцию Мшана (Городокский район Львовской обл.) прибыл поезд, в составе которого были цистерны собственности "Ривнеазот", загруженные аммиаком. Груз следовал со станции Обаров (Ривненская обл.) в Польшу. Из-за неудовлетворительного технического состояния запорной арматуры, за что несет ответственность собственник цистерн, в одной из цистерн произошла утечка аммиака, отмечается в сообщении.

ОАО «Ривнеазот» - производитель азотных, фосфорных удобрений и адипиновой кислоты.