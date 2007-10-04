Черновецкий уже продает ”Правэкс-банк”

Владельцы "Правэкс-банка" ведут активные переговоры о его продаже.

Об этом пишет "Коммерсант-Украина" со ссылкой на одного из банкиров, близкого к акционерам Правэкс-банка.

"Сначала было три клиента. Основной вопрос – цена. Торг начинался с нереального коэффициента 9 (около $1 млрд за банк) и сейчас спустился до 6 капиталов ($750 млн.). Переговоры сейчас находятся на самой важной стадии", - рассказал он.

Глава наблюдательного совета Правэкс-банка Степан Черновецкий смог подтвердить лишь получение предложений от зарубежных банков о покупке.

"Акционеры Правэкс-банка понимают необходимость привлечения инвестиций для развития банка. Но на сегодняшний день акционерами не принято решение о продаже какого-либо пакета акций", - отметил он.

По словам вице-президента одного из крупнейших банков, наиболее вероятным покупателем Правэкс-банка является американский GE Money.

"Правэкс-банк интересен им прежде всего с точки зрения имеющейся у него большой клиентской базы, наличия зарплатных проектов и большой сети стандартных региональных отделений", - уточнил другой источник изданию.

Поиском партнера для GE Money в Украине, по некоторой информации, занимается аудиторская компания Deloitte, которая последние 3 года проводит аудит Правэкс-банка.

В GE Money отказались комментировать ведение переговоров, а вице-президент по коммуникациям GE Money в Европе, на Среднем Востоке и в Африке Хаг Джилландерс заявил, что банк "заинтересован в Украине как в рынке, возможном для нашего присутствия".

Старший менеджер Deloitte Александр Когут отметил, что если его партнеры и ведут переговоры о покупке Правэкс-банка, то ему об этом неизвестно ввиду конфиденциальности информации. Источник в компании Deloitte сообщил, что "слышал от партнеров о поиске акционерами Правэкс-банка стратегического инвестора".

Издание отмечает, что 2 недели назад глава правления Правэкс-банка Наталья Зубрицкая, комментируя оценку банка компанией Deloitte, сказала, что "проведенные за полугодие мероприятия по улучшению активов и пассивов... делают банк привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных".

Эксперты высоко оценивают шансы Правэкс-банка привлечь инвестора, но, в то же время, отмечают, что он со временем может потерять в цене.

"На начало года Правэкс-банк был в тройке лидеров потребительского кредитования, а теперь значительно потерял позиции. Во 2-3 кварталах Правэкс-банк начал выходить из региональных сеток многих игроков, которые являются ключевыми на рынке потребительского кредитования", - говорит директор департамента потребительского кредитования одного из банков.

По информации "Коммерсанта", Правэкс-банк сейчас ведет переговоры с владельцами "Фокстрота", который 3 сентября заявил, что Правэкс-банк проиграл тендер на присутствие в сети компании в 2008 году, убеждая оставить банк в магазинах сети.

Снижение темпов роста Правэкс-банка в начале следующего года, по словам одного из банкиров, может уменьшить его стоимость на 30%, "поэтому очень важно продать банк до конца года".

Банкиры утверждают, что еще одной причиной, по которой акционеры спешат продать Правэкс-банк до конца года, является то, что "они уже начали регистрацию второго банка".

Украинская правда