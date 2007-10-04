Авария на Львовщине: произошла утечка аммиака из грузового поезда

Во Львовской области произошла утечка аммиака из грузового поезда в составе которого было 28 цистерн. Поезд перевозил аммиак из ОАО “Ривнеазот” в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД во Львовской области, 2 октября в 23.10 в Городокский райотдел внутренних дел поступило сообщение от дежурного Городокской райгосадминистрации о том, что на железнодорожной станции села Мшана слышно резкий запах аммиака.

Выехав на место происшествия, работники милиции, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и Львовской железной дороги установили, что грузовой поезд двигался согласно графику в Республику Польшу и остановился на плановой остановке станции Мшана. Было установлено, что из одной из цистерн вследствие поломки клапана произошел выход аммиака в воздух.

Цистерна, из которой произошел выход аммиака, была оттранспортирована для обследования и ремонта на железнодорожную станцию “Шкло”.

Эвакуация населения, проживающего в селе Мшана возле железнодорожной станции, не проводилась.

По состоянию на 3 октября, в медицинские учреждения района люди с жалобами на отравление испарениями аммиака не обращались.

По сообщению пресс-центра, государственного территориально-отраслевого объединения "Львівська залізниця", “утечка аммиака в одной из цистерн произошла из-за неудовлетворительного технического содержание запорной арматуры, за что, согласно нормативным документам, несет ответственность владелец цистерн”.

“Хотя этот случай не нанес никакого вреда ни жизни, ни здоровью людей, ни окружающей среде, «Львівська залізниця» приняла решение запретить курсирование цистерн ОАО "Ривнеазот". Будет действовать запрет по меньшей мере до полного обследования цистерн этого отправителя на предмет безопасной транспортировки грузов. Будут осуществлять обследование специализированные организации, которые имеют на это соответствующие лицензии”, - говорится в сообщении пресс-центра.